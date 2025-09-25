Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Smartfest ke-3 SMA Negeri 7 Prabumulih Jadi Ajang Silaturahmi Para Siswa

Kamis, 25 September 2025 – 21:29 WIB
Wali Kota Prabumulih Arlan bergembira bersama dengan para siswa dan guru di acara Smartfest SMAN 7, Prabumulih, Sumsel, Rabu (24/9). Foto source for JPNN

jpnn.com, PRABUMULIH - Kegiatan pencarian bakat, kreativitas, serta potensi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Smartfest secara resmi digelar di SMA Negeri 7 Prabumulih, Sumatera Selatan, Rabu (24/9).

Bukan hanya bidang seni, budaya, olahraga dan agama, kegiatan ini juga untuk memperkuat silaturahmi para siswa. 

”Kami mendukung penuh kegiatan positif generasi muda yang unggul dan berkarakter. Dukungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi nyata untuk membangun daya saing tinggi,” kata Wali Kota Prabumulih, Arlan dalam keterangannya dikutip, Kamis (25/9).

Dia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, dewan guru, wali murid, serta seluruh siswa-siswi yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan tahunan ini.

Kehadiran wali kota Prabumulih tersebut juga disambut antusias oleh siswa-siswi SMAN 7 Prabumulih. Beberapa di antara siswa-siswi dan para guru serta orang tua murid yang hadir, bahkan sempat meminta foto bareng dan dengan sabar, Arlan menyanggupi permintaan foto tersebut, menyalami mereka yang hadir.

"Melalui ajang seperti Smartfest, para siswa dapat ditempa nilai kebersamaan, sportivitas, serta kreativitas," ujarnya.

Lebih lanjut Dia berharap, dari kegiatan ini akan lahir bibit-bibit unggul yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus menumbuhkan semangat generasi muda dalam kegiatan positif.

Menurut Arlan, pemkot Prabumulih akan selalu mendukung setiap upaya positif yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan.

TAGS   Prabumulih  Ajang pencarian bakat  Siswa SMA  Sumsel 
