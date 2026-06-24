SmartLink Master dari Jack Technology Solusi Pabrik di Industri Garmen

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan transformasi digital di industri tekstil dan garmen Indonesia terus meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong modernisasi sektor manufaktur dan mendorong daya saing ekspor.

Menjawab kebutuhan tersebut, Jack Technology, produsen mesin jahit asal Tiongkok meluncurkan SmartLink Master, solusi manufaktur cerdas yang memadukan AI, otomatisasi, dan konektivitas skala pabrik untuk membantu pelaku industri tekstil dan garmen meningkatkan produktivitas, serta merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.

Jack Technology menggelar peluncuran global SmartLink Master di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 Juni 2026 dengan tema "SmartLink Master FULL-PLANT QUICK RESPONSE".

Baca Juga: AS Berikan Tarif Impor 0 Persen untuk Produk Tekstil dan Garmen Asal Indonesia

"Transformasi menuju manufaktur cerdas semakin relevan bagi industri tekstil dan garmen di kawasan Asia Tenggara, termasuk di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia, misalnya, pemerintah setempat bertekad merevitalisasi industri tekstil dan garmen," kata CEO Jack Technology Moli.

Menurut data Kementerian Perindustrian RI yang dipaparkan dalam ajang Indo Intertex–Inatex 2026 pada Mei lalu, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional berhasil menarik investasi sebesar Rp20,23 triliun serta menyerap 3,96 juta tenaga kerja.

Angka tersebut menunjukkan bahwa industri TPT tetap memiliki daya tarik investasi yang kuat dan memainkan peran penting dalam menopang aktivitas manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Peluncuran SmartLink Master menandai transformasi strategis Jack Technology dari produsen peralatan jahit menjadi penyedia solusi manufaktur cerdas terpadu untuk sistem produksi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar.

SmartLink Master dirancang dengan Polaris AI Intelligent System dan platform Mendix milik Siemens, serta mengintegrasikan sejumlah teknologi mutakhir seperti SkyFox AI Vision, Spirit-Ape AI Kitting, dan Lightning AI Distribution.