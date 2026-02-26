Smartphone itel City 200 Hadir dengan Desain Tipis dan Durabilitas Tangguh

jpnn.com, JAKARTA - itel kembali menghadirkan inovasi terbarunya melalui smartphone itel City 200 baru-baru ini. Itel City 200 merupakan smartphone yang dirancang untuk mendukung gaya hidup dinamis pengguna modern dengan kombinasi desain stylish, ketahanan tinggi, serta fitur pintar yang relevan untuk aktivitas sehari-hari.

Perangkat ini hadir dengan desain 7,45mm unibody yang tipis dan ergonomis, memberikan kenyamanan saat digenggam sekaligus tampilan premium yang modern.

Untuk pengalaman visual, itel City 200 dilengkapi layar 6,78 inci punch-hole display dengan refresh rate 120Hz, menghadirkan tampilan yang lebih mulus dan responsif saat scrolling, gaming, maupun menikmati konten hiburan.

Baca Juga: Itel Ajak Generasi Muda Jajal Ketangguhan City 200

“Dengan kombinasi desain tipis, durabilitas tinggi, serta fitur pintar yang lengkap, itel City 200 diharapkan menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang membutuhkan smartphone stylish dan andal untuk aktivitas sehari-hari," ujar Geza Febriandi selaku Marketing Manager itel Indonesia.

Salah satu keunggulan utama itel City 200 terletak pada ketangguhannya. Smartphone ini telah dilengkapi IP65 protection serta Military-Grade MIL-STD-810H, memberikan perlindungan terhadap debu, percikan air, serta benturan ringan dalam penggunaan sehari-hari.

Standar ketahanan ini memberikan rasa aman bagi pengguna dengan mobilitas tinggi maupun aktivitas luar ruang.

Baca Juga: itel Bangun Ruang Belajar dan Donasi Perangkat untuk Akses Digital Anak di Jakarta

Di sektor fotografi, itel City 200 dibekali 50MP Clear Rear Camera yang mampu menghasilkan foto tajam dan detail. Kehadiran fitur itel AI Auto Zoom Selfies turut membantu pengguna mendapatkan hasil selfie yang lebih presisi dan optimal secara otomatis.

Untuk menunjang aktivitas sepanjang hari, perangkat ini didukung baterai 5200mAh yang memberikan daya tahan optimal bagi kebutuhan komunikasi, hiburan, dan produktivitas.