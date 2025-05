Smelter Freeport Beroperasi Lebih Cepat, Komitmen Hilirisasi Terus Diperkuat

jpnn.com, GRESIK - PT Freeport Indonesia (PTFI) berhasil mempercepat proses perbaikan smelter pascakejadian kahar 14 Oktober 2024, sehingga mulai kembali beroperasi lebih cepat dari jadwal.

Untuk memastikan kelancaran proses tersebut, Chairman of the Board Freeport-McMoRan (FCX) Richard C. Adkerson dan Presiden & CEO FCX Kathleen Quirk turun langsung ke lokasi smelter di Gresik, Jawa Timur, bersama Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

“Kedatangan pimpinan FCX ini adalah untuk memastikan Smelter PTFI mulai beroperasi kembali dengan baik setelah kejadian kahar,” ujar Tony Wenas, Kamis (22/5).

Dia menambahkan, smelter saat ini sudah memasuki tahap produksi dan akan mulai menghasilkan katoda tembaga pada minggu keempat Juni.

Tony menjelaskan proses produksi dimulai dengan memasukkan konsentrat ke dalam furnace untuk diolah menjadi anoda tembaga, kemudian dilanjutkan ke electrorefinery guna menghasilkan katoda tembaga.

Kecepatan pemulihan ini menjadi capaian penting, mengingat sebelumnya produksi baru direncanakan dimulai pada pekan ketiga Juni.

“Beroperasinya kembali Smelter PTFI pada pertengahan Mei ini menunjukkan resiliensi kami dalam menghadapi tantangan serta komitmen terhadap hilirisasi,” ujar Tony.

Dia menyebutkan percepatan tersebut dimungkinkan melalui pengiriman material menggunakan pesawat kargo berbadan lebar seperti Boeing 747 dan Antonov-AN124 yang mengangkut lebih dari 300 ton peralatan penting.