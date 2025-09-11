Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Smesco Indonesia Bakal Reborn Seperti Sarinah

Kamis, 11 September 2025 – 07:39 WIB
Hasil rancangan para desainer pemula yang dipajang di Rumah Desain SMESCO, Jakarta Selatan. Foto: Kemenkop UKM

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LLP-KUKM) Doddy Akhmadsyah mengatakan Smesco Indonesia sedang bersiap untuk melakukan "reborn" atau kelahiran kembali.

Doddy mengaku, kembalinya Smesco Indonesia ini mempunyai visi mengembalikan kejayaan tempat itu sebagai sentra dan barometer kemajuan UMKM di tanah air.

Transformasi ini berfokus pada revitalisasi posisi Smesco sebagai lembaga layanan pemasaran yang kuat, adaptif terhadap tren masa kini.

"Kami ingin membangkitkan kembali masa-masa di mana Smesco menjadi 'rising star' dan 'role model' bagi pemasaran UMKM, seperti sebelum era revitalisasi Sarinah," ujar Doddy dikutip Kamis (11/9).

"Dulu, jika sebuah UMKM berhasil menempatkan produknya di Smesco, itu sudah dianggap pencapaian luar biasa. Rasa bangga inilah yang ingin kami hadirkan lagi,” katanya menambahkan.

Doddy, menjelaskan proses "reborn" ini akan menghidupkan kembali fungsi utama Smesco sebagai epicentrum bagi UMKM.

Posisi ini pernah begitu kuat dan memiliki daya tawar tinggi, mampu memfasilitasi dan memasarkan produk UMKM secara efektif.

Kendati demikian, Doddy menyebut transformasi ini tidak sekadar mengulang masa lalu.

