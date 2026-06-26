SMKN 61 Jakarta Kepulauan Seribu Cetak SDM Maritim Unggul & Berkelas Dunia

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 61 Jakarta Kepulauan Seribu mencetak SDM maritim unggul dan berkelas dunia.

Lembaga pendidikan vokasi maritim unggulan ini menawarkan lima program keahlian, tiga di antaranya telah mendapatkan approval, sehingga ijazah lulusannya diakui di dunia maritim internasional.

Kasudin Kepulauan Seribu Muhammad Thohari mengungkapkan, kelima jurusan tersebut adalah Nautika Kapal Niaga, Teknika Kapal Niaga, Nautika Kapal Penangkapan Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, serta Kuliner.

"Tiga jurusan telah mengantongi pengakuan internasional (approval) adalah Nautika Kapal Niaga, Teknika Kapal Niaga, dan Nautika Kapal Penangkapan Ikan," kata Thohari saat menyerahkan Certificate of Approval untuk program keahlian Nautika Kapal Niaga (NKN) dan Teknika Kapal Niaga (TKN) kepada Kepala SMKN 61 Jakarta Firdaus di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kamis (25/6).

Thohari menjelaskan, status ini menjadikan ijazah para lulusan ketiga jurusan tersebut diterima di industri pelayaran global sesuai standar International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).

Berada di kawasan kepulauan justru menjadi kekuatan tersendiri bagi SMKN 61 Jakarta.

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Para Taruna tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga secara langsung melakukan praktik di laut.

Kondisi geografis ini memungkinkan siswa memahami karakteristik lautan yang sesungguhnya, mulai dari kondisi cuaca, arus, hingga ekosistem perairan, sehingga pengalaman belajar menjadi sangat kontekstual dan aplikatif.