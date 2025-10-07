SMLBT 2025 Rampung dengan Beberapa Catatan Positif

Selasa, 07 Oktober 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Sinar Mas Land Basketball Tournament (SMLBT) 2025 rampung digelar dengan beberapa catatan positif.

Sepekan event yang digelar di The Breeze, BSD City, itu akhirnya melahirkan juara baru setelah dalam dua tahun terakhir didominasi Transmedia.

Senior Vice President Corporate Affairs & Operation Support Sinar Mas Land Panji Himawan mengungkapkan adanya juara baru membuat turnamen ini menyajikan persaingan ketat setiap tahunnya.

Tidak hanya untuk kategori media serta ekosistem digital hub, dari KU-12 juga menarik perhatian.

Baik pemain, peserta hingga orang tua bahkan yang hadir turut merasakan atmosfer persaingan selama SMLBT 2025 mulai dari babak fase grup sampai partai puncak.

“Harapan saya, kalau turnamen ini tetap digelar harus ada sesuatu yang baru, lebih seru dengan kemasan lebih menarik dan interaktif untuk para peserta,” ujar Panji.

Baca Juga: Sinar Mas Land Journalist Basketball Tournament Digeber Lagi

Dari kategori media serta ekosistem digital hub tercatat tim NTT Data menjadi juara setelah menumbangkan Transmedia dengan skor 49-30.

Hasil ini merupakan revans setelah tahun sebelumnya skuad asuhan Givson kalah dengan skor 48-55.