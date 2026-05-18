SMP Labschool Kebayoran Benchmarking ke Singapura dan Malaysia, Perluas Wawasan Global

Senin, 18 Mei 2026 – 13:00 WIB
SMP Labschool Kebayoran Benchmarking ke Singapura dan Malaysia, Perluas Wawasan Global
SMP Labschool Kebayoran benchmarking ke Singapura dan Malaysia untuk memperluas wawasan global siswa, guru, tenaga kependidikan serta karyawan sekolah. Foto dokumentasi SMP Labschool Kebayoran

jpnn.com - SMP Labschool Kebayoran benchmarking internasional ke Singapura dan Malaysia pada 13–17 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan mutu pendidikan sekaligus perluasan wawasan global bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.

Rombongan SMP Labschool Kebayoran mengunjungi dua sekolah unggulan di Singapura, yaitu Xinmin Secondary School dan Jurong Secondary School. Kegiatan ini melibatkan guru, tenaga kependidikan, serta karyawan sekolah dengan tujuan memperkaya pengalaman dalam menerapkan sistem pendidikan yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing internasional.

"Melalui program benchmarking ini, para peserta diharapkan memperoleh inspirasi serta praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Labschool Kebayoran," kata Kepala Sekolah Labschool Kebayoran, Yulinda Asnita, Senin (18/5).

Dia menyebutkan, Xinmin Secondary School mengusung visi "Leading Hearts, Leading Minds" yang menekankan keseimbangan antara keunggulan akademik dan pembentukan karakter kuat, empati tinggi, serta integritas.

Sementara itu, Jurong Secondary School memiliki visi "Champions of Mind, Leaders with Heart" yang fokus pada pengembangan siswa berprestasi, berpikiran unggul, serta berjiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Kedua sekolah dinilai berhasil mengintegrasikan pembelajaran akademik, pendidikan karakter, serta keterampilan abad ke-21 dalam ekosistem yang holistik dan inspiratif. 

"Hal ini menjadi referensi penting bagi pengembangan pendidikan di SMP Labschool Kebayoran," ujarnya.

Benchmarking diawali dengan penyambutan resmi, pemaparan profil sekolah, sistem pembelajaran, hingga program unggulan. Peserta kemudian diajak berkeliling lingkungan sekolah bersama para siswa untuk mengenal lebih dekat fasilitas dan budaya belajar.

SMP Labschool Kebayoran benchmarking ke Singapura dan Malaysia untuk memperluas wawasan global siswa, guru, tenaga kependidikan serta karyawan sekolah

SMP Labschool Kebayoran  Singapura  Malaysia  wawasan global 
