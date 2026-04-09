SMU Jadi Perguruan Tinggi dengan Kenaikan Peringkat Terbesar di Dunia

jpnn.com, SINGAPURA - Peringkat Singapore Management University (SMU) melonjak pesat dalam daftar "QS World University Rankings by Subject 2026".

Lebih lagi, SMU menjadi perguruan tinggi dengan kenaikan peringkat terbesar di dunia di antara universitas yang memiliki 10 atau lebih program studi yang tercantum dalam daftar tersebut. Pencapaian ini makin memperkuat posisi Singapura sebagai salah satu destinasi utama pendidikan tinggi bagi pelajar Indonesia.

Dari total sekitar 59.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri berdasarkan data UNESCO, Singapura muncul sebagai salah satu pilihan utama.

Kedekatan geografis, kualitas universitas berkelas dunia, serta lingkungan internasional yang kompetitif menjadi faktor utama yang mendorong tingginya minat tersebut.

Menurut data ICEF Monitor, jumlah mahasiswa Indonesia di Singapura telah mencapai sekitar 10.000 orang, menunjukkan tingginya minat pelajar Indonesia terhadap kualitas pendidikan di negara tersebut, terbukti dari pencapaian SMU pada level global.

Dalam daftar "QS World University Rankings by Subject 2026", delapan dari 10 program studi SMU mencatat kenaikan peringkat global, mencerminkan peningkatan yang merata di berbagai disiplin ilmu sehingga memperkuat pencapaian SMU sebagai perguruan tinggi yang dinamis dan berkembang pesat.

Hasil pemeringkatan tersebut menyoroti perkembangan yang terus tercapai di seluruh portofolio akademik SMU. Secara khusus, Program Studi Ilmu Bisnis & Manajemen kini berada di peringkat ke-39 dunia, sedangkan Program Studi Ilmu Akuntansi & Keuangan berada di peringkat ke-50 dunia. Kedua program studi ini tercantum dalam jajaran 50 besar global sehingga menjadi pencapaian penting untuk bidang-bidang unggulan SMU.

Di antara program studi yang mengalami kenaikan peringkat, Program Studi Ilmu Hukum SMU menjadi program studi dengan kenaikan peringkat terbesar di Singapura setelah beranjak 45 posisi dan menempati peringkat ke-56 dunia.