JPNN.com - Pendidikan

SnackVideo Dorong Pendidikan Banyumas Lewat Program Desa Sejahtera

Jumat, 15 Agustus 2025 – 11:41 WIB
SnackVideo Dorong Pendidikan Banyumas Lewat Program Desa Sejahtera
SnackVideo lanjutkan program CSR Desa Sejahtera dengan fokus pemberdayaan pendidikan di Banyumas. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANYUMAS - SnackVideo Indonesia melanjutkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Desa Sejahtera SnackVideo dengan fokus pada pemberdayaan pendidikan di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kegiatan ini mencakup donasi peralatan belajar, kampanye digital, serta layanan cek kesehatan gratis di sekolah, sebagai kelanjutan dari program sebelumnya yang berfokus pada pengembangan olahraga di Banten dan Jawa Barat awal 2025.

Program ini menjadikan SMAN 1 Baturraden sebagai lokasi utama karena sekolah unggulan tersebut kekurangan perangkat komputer yang layak.

Baca Juga:

Sebagian besar unit yang ada sudah usang dan tidak berfungsi, membatasi akses siswa pada pembelajaran digital. Keterbatasan ekonomi warga Desa Rempoah juga memicu angka putus sekolah karena anak-anak harus membantu orang tua di ladang.

Pra-acara dimulai pada 7 Agustus 2025 dengan kolaborasi SnackVideo dan Kementerian Kesehatan RI, dibantu Dinas Kesehatan Banyumas, menggelar cek kesehatan gratis bagi 300 siswa kelas 10 SMAN 1 Baturraden.

Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, hingga tes penglihatan. Pada hari yang sama, bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Purwokerto, digelar workshop anti-cyberbullying bagi siswa kelas 12, menghadirkan konten kreator SnackVideo dan Bimas Polresta Banyumas.

Baca Juga:

Puncak acara berlangsung pada 8 Agustus 2025 di Lapangan Akrab, Desa Rempoah. SnackVideo secara simbolis menyerahkan unit komputer baru untuk laboratorium SMAN 1 Baturraden, melengkapi fasilitas yang selama ini minim sejak Ujian Nasional ditiadakan.

Kegiatan juga diramaikan lomba musik antar-sekolah bertajuk SnackVideo Mencari Bakat, zona interaktif dari mitra seperti realme dan Ruangguru, serta permainan rakyat bertema Hari Kemerdekaan.

SnackVideo lanjutkan program CSR Desa Sejahtera dengan fokus pemberdayaan pendidikan di Banyumas.

