Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

SnackVideo Tutup Program Desa Sejahtera Musim Kedua di Sleman

Selasa, 14 Oktober 2025 – 17:00 WIB
SnackVideo Tutup Program Desa Sejahtera Musim Kedua di Sleman - JPNN.COM
SnackVideo tutup program “Desa Sejahtera” musim kedua di Yogyakarta dengan fokus pendidikan. Foto: SnackVideo

jpnn.com, YOGYAKARTA - SnackVideo resmi menutup program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk “Desa Sejahtera” musim kedua di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Program yang mengusung tema “Pengembangan Pendidikan” ini menjadi pemberhentian ketiga sekaligus penutup rangkaian kegiatan sepanjang 2025.

Sambirejo dikenal sebagai desa dengan kekayaan budaya dan potensi alam yang besar. Namun, masyarakat muda di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi digital.

Baca Juga:

Melalui program “Desa Sejahtera”, SnackVideo hadir menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan sumber daya edukatif dan digital untuk meningkatkan literasi teknologi serta kreativitas anak-anak desa.

Berbagai dukungan diberikan, mulai dari renovasi pojok baca, beasiswa pendidikan, hingga perangkat pembelajaran digital.

Acara penutupan berlangsung meriah dan dihadiri hampir seribu warga. Kegiatan diawali dengan tarian tradisional “Pesona Sambirejo” dan penampilan seni dari lima sekolah menengah.

Baca Juga:

Suasana makin semarak dengan lomba rakyat seperti tarik tambang dan balap bakiak. SnackVideo juga menyalurkan bantuan untuk pojok baca di SMAN 1 Ngaglik, beasiswa bagi sembilan siswa berprestasi, serta dukungan operasional bagi Omah Literasi Sambirejo.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengapresiasi inisiatif SnackVideo yang sejalan dengan visi Kabupaten Sleman dalam memperkuat pendidikan dan pembangunan berbasis masyarakat.

SnackVideo tutup program “Desa Sejahtera” musim kedua di Yogyakarta dengan fokus pendidikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SnackVideo  program desa sejahtera  pojok baca  beasiswa 
BERITA SNACKVIDEO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp