SnackVideo Tutup Program Desa Sejahtera Musim Kedua di Sleman

jpnn.com, YOGYAKARTA - SnackVideo resmi menutup program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk “Desa Sejahtera” musim kedua di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Program yang mengusung tema “Pengembangan Pendidikan” ini menjadi pemberhentian ketiga sekaligus penutup rangkaian kegiatan sepanjang 2025.

Sambirejo dikenal sebagai desa dengan kekayaan budaya dan potensi alam yang besar. Namun, masyarakat muda di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi digital.

Melalui program “Desa Sejahtera”, SnackVideo hadir menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan sumber daya edukatif dan digital untuk meningkatkan literasi teknologi serta kreativitas anak-anak desa.

Berbagai dukungan diberikan, mulai dari renovasi pojok baca, beasiswa pendidikan, hingga perangkat pembelajaran digital.

Acara penutupan berlangsung meriah dan dihadiri hampir seribu warga. Kegiatan diawali dengan tarian tradisional “Pesona Sambirejo” dan penampilan seni dari lima sekolah menengah.

Suasana makin semarak dengan lomba rakyat seperti tarik tambang dan balap bakiak. SnackVideo juga menyalurkan bantuan untuk pojok baca di SMAN 1 Ngaglik, beasiswa bagi sembilan siswa berprestasi, serta dukungan operasional bagi Omah Literasi Sambirejo.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengapresiasi inisiatif SnackVideo yang sejalan dengan visi Kabupaten Sleman dalam memperkuat pendidikan dan pembangunan berbasis masyarakat.