Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hadir untuk Ponsel Android Kelas Atas

Jumat, 26 September 2025 – 06:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Qualcomm memperkenalkan chipset terbaru Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang disiapkan untuk ponsel Android kelas atas generasi terbaru.

System-on-a-Chip (SoC) mengusung CPU Oryon generasi ketiga dengan peningkatan performa single-core dan multi-core, serta NPU Hexagon yang lebih cepat dengan penekanan pada pengalaman AI on-device yang terpersonalisasi.

"Snapdragon 8 Elite Gen 5 memungkinkan agen AI yang dipersonalisasi untuk melihat apa yang Anda lihat, mendengar apa yang Anda dengar, dan berpikir bersama pengguna secara real-time," kata Senior Vice President and General Manager ???????Mobile Handset Qualcomm Chris Patrick.

CPU Oryon generasi ketiga terdiri atas dua inti utama hingga 4,6GHz dan enam inti performa hingga 3,62GHz.

Qualcomm mengeklaim efisiensi daya CPU hingga 35 persen lebih baik dari pendahulunya, dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi SoC ???????sebesar 16 persen secara keseluruhan.

GPU Adreno yang diperbarui menghasilkan peningkatan performa gaming keseluruhan hingga 23 persen, disertai penurunan konsumsi daya sebesar 20 persen.???????

NPU Hexagon yang diperbarui diklaim menghadirkan performa 37 persen lebih cepat, dibandingkan versi sebelumnya serta penghematan daya.???????

Menurut Qualcomm, chipset juga dibekali Snapdragon Sensing Hub memungkinkan AI yang lebih personal dan terus mempelajari pengguna dari waktu ke waktu.