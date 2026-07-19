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JPNN.com - Travel - Destinasi

Snoopy Bawa Summer Fun, PIK2 Sulap 3 Kawasan Jadi Destinasi Liburan Bertema Peanuts

Minggu, 19 Juli 2026 – 13:10 WIB
Snoopy Bawa Summer Fun, PIK2 Sulap 3 Kawasan Jadi Destinasi Liburan Bertema Peanuts - JPNN.COM
Mulai 15 Juli hingga 6 September 2026, karakter legendaris Snoopy hadir di PIK2 melalui program Many Faces of Snoopy: Summer Fun. Foto: PIK2

jpnn.com - Anda berencana menghabiskan akhir pekan di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Kini kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu memiliki destinasi baru yang bisa menjadi pilihan menikmati akir pekan.

Mulai 15 Juli hingga 6 September 2026, karakter legendaris Snoopy hadir di PIK2 melalui program Many Faces of Snoopy: Summer Fun.

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Menariknya, setiap kawasan mengusung tema berbeda sehingga pengunjung bisa menikmati pengalaman yang tidak sama dalam satu kali kunjungan.

Di Central Market, Snoopy tampil sebagai superhero melalui konsep Meet Superhero Snoopy.

Pengunjung dapat menikmati instalasi karakter, mengikuti berbagai aktivitas interaktif setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu hingga 30 Agustus, serta berburu berbagai produk bertema Snoopy di retail area yang disiapkan khusus.

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Karakter legendaris Snoopy hadir di PIK2 melalui program Many Faces of Snoopy: Summer Fun, mulai 15 Juli hingga 6 September 2026.

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TAGS   PIK2  liburan di PIK2  Summer Fun  Snoopy  Destinasi Wisata  Agung Sedayu Group 
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