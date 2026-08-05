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Snoopy Run 2026 Hadirkan Pawrent Run Pertama, Pesertanya Bisa Berlari Bersama Peliharaan Kesayangan di PIK

Rabu, 05 Agustus 2026 – 19:42 WIB
Snoopy Run 2026 Hadirkan Pawrent Run Pertama, Pesertanya Bisa Berlari Bersama Peliharaan Kesayangan di PIK - JPNN.COM
Snoopy Run Indonesia 2026 akan digelar di PIK, Jakarta. Menggabungkan olahraga dengan pengalaman hiburan dan kebersamaan. Foto: PIK.

jpnn.com - JAKARTA - Snoopy Run Indonesia 2026 menghadirkan kategori berbeda bagi komunitas pencinta hewan peliharaan. Melalui Snoopy Pawrent 1,5K Run, para peserta event itu bisa berlari bersama anjing mereka di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.

Kategori tersebut akan digelar bersamaan dengan Snoopy Run Indonesia 2026 pada 6 September mendatang. Pihak penyelenggara menyebut Pawrent Run sebagai kategori lari bertema Snoopy pertama di Indonesia yang melibatkan pemilik dan anjing peliharaan.

Konsep itu terinspirasi dari Snoopy, karakter anjing beagle yang menjadi salah satu ikon utama PEANUTS™?. Kategori tersebut dirancang untuk merayakan kedekatan antara manusia dan hewan peliharaan sekaligus mendorong gaya hidup aktif.

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Peserta Pawrent Run akan memperoleh race pack khusus. Penyelenggara juga menyiapkan fasilitas ramah hewan, area foto bertema, dan sejumlah aktivitas interaktif bagi peserta serta anjing mereka.

Head of Commerce Provaliant Group Nungky Pratiwi mengatakan Snoopy Run Indonesia 2026 menggabungkan olahraga dengan pengalaman hiburan dan kebersamaan.

“Kami menghadirkan Snoopy Run pertama di Indonesia, Pawrent Run perdana, serta pengalaman Many Faces of Snoopy di empat destinasi berbeda,” ujar Nungky.

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Menurut dia, acara tersebut dirancang agar dapat dinikmati keluarga, komunitas lari, pencinta karakter PEANUTS™?, dan pemilik hewan peliharaan.

“Harapannya, masyarakat makin terdorong menjalani gaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan bersama keluarga dan komunitas,” katanya.

Snoopy Run 2026 menghadirkan Pawrent Run pertama, yang mana pesertanya bisa berlari bersama peliharaan kesayangan di PIK.

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TAGS   snoopy run 2026  PIK  Agung Sedayu Group  event  Pawrent Run  Snoopy 

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