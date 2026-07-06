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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Alasan Operasi Plastik, Elly Sugigi: Hidung Aku Agak Miring

Senin, 06 Juli 2026 – 07:07 WIB
Soal Alasan Operasi Plastik, Elly Sugigi: Hidung Aku Agak Miring - JPNN.COM
Elly Sugigi alias Mpok Elly. Foto: Instagram/ellysugigi_real_

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Elly Sugigi blak-blakan soal operasi plastik yang baru dijalani.

Dia mengaku oplas pada bagian hidung serta area kantung mata.

"Operasi hidung dan bawah mata," kata Elly Sugigi saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Perempuan yang karib disapa Mpok Elly itu mengatakan alasan dirinya menjalani operasi plastik bukan hanya untuk kecantikan.

Elly Sugigi mengeklaim pertimbangan utama oplas demi memperbaiki bentuk hidung serta bagian kantung mata.

"Bawah mata kendur, hidung aku memang agak miring," beber mantan koordinator penonton bayaran itu.

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Meski harus menjalani tindakan medis selama 4,5 jam, Elly Sugigi merasa puas dengan hasil operasi tersebut.

Dia bahkan ketagihan dan ingin melakukan operasi pada bagian lain nantinya.

Selebritas Elly Sugigi blak-blakan soal operasi plastik yang baru dijalani. Dia mengaku oplas pada bagian hidung serta area kantung mata.

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TAGS   Elly Sugigi  Mpok Elly  Operasi Plastik  oplas 
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