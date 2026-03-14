Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Ammar Zoni Kirim Surat Putus ke Dokter Kamelia, Aditya Zoni: Enggak Tahu

Minggu, 15 Maret 2026 – 00:18 WIB
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aditya Zoni buka suara soal hubungan asmara kakaknya, Ammar Zoni, dengan Dokter Kamelia yang baru saja dikabarkan putus.

Dia mengaku tidak tahu menahu perihal surat yang dimaksud.

Adik Ammar Zoni itu hanya berharap semua pihak bisa menahan diri agar persoalan tersebut tak semakin melebar.

"Aku enggak tahu itu suratnya bagaimana. Dan aku sudah memberikan pengertian juga sama dokter kalau tidak usah, tidak perlu lagi diribut-ribut atau bagaimana-bagaimana, karena memang kita untuk menjaga ketenangan ini," ujar Aditya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Dokter Kamelia mengenai hal tersebut.

Menurut Aditya, saat ini pihak keluarga sedang fokus dengan perkara yang dihadapi oleh Ammar Zoni.

"Dan mudah-mudahan, ya tadi aku sih lebih ke Bang Ammar ya. Maksudnya kalau misalkan di luar sana ramai-ramai segala macam, ya aku hanya fokus ke Bang Ammar," ucap Aditya Zoni.

Sebelumnya, Dokter Kamelia buka suara mengenai kabar putus hubungannya dengan bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Ammar Zoni  aditya zoni  Dokter Kamelia  Pengadilan Negeri 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp