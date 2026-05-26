Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi, Ruben Onsu: Masih Berteman Saja

Selasa, 26 Mei 2026 – 09:59 WIB
Soal Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi, Ruben Onsu: Masih Berteman Saja - JPNN.COM
Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu telah mengetahui kabar kedekatan Ayu Ting Ting dengan pria bernama Kevin Gusnadi.

Sebagai sahabat, dia memastikan mendukung apa pun yang membuat Ayu Ting Ting bahagia.

"Kalau aku, support banget. Eh apa pun yang dilakukan Ayu, ya, menurut dia happy, ya, oke. Tapi sampai sekarang ini, kalau secara personal, dia ceritakan ke aku langsung, itu belum. Tandanya, masih belum terlalu jauh, begitu," kata Ruben Onsu di kawasan Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Mantan suami Sarwendah itu menyebut Ayu Ting Ting belum banyak bercerita tentang Kevin Gusnadi.

Oleh sebab itu, Ruben Onsu menilai hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi masih sebatas teman.

"Jadi, Ayu itu biasanya kalau dia sudah ceritakan semuanya, itu tandanya sudah ada, ada obrolan yang eh serius. Tapi kalau teleponnya, ya, ya dia memang, dia masih berteman saja," beber presenter Brownis itu.

Baca Juga:

Ruben Onsu bahkan telah menanyakan langsung soal hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi.

Momen tersebut terjadi ketika foto keduanya viral di media sosial.

Presenter Ruben Onsu telah mengetahui kabar kedekatan Ayu Ting Ting dengan pria bernama Kevin Gusnadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Ayu Ting Ting  kevin gusnadi  muhammad kevin gusnadi 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp