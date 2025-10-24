Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Soal Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Legislator Ungkap Catatan Ini, Simak

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:10 WIB
Soal Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Legislator Ungkap Catatan Ini, Simak - JPNN.COM
Ilustrasi siswa belajar. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah perlu memperhitungkan matang sisi kebermanfaatan bagi peserta didik ketika berencana memasukkan bahasa Portugis ke kurikulum pendidikan.

"Memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa," kata Hetifah kepada awak media, Jumat (24/10).

Dia berharap Kementerian Pendidikan melakukan kajian terkait potensi kerja sama dan dampak implementasi terhadap pelajaran yang sudah padat dari rencana memasukkan bahasa Portugis ke kurikulum.

Baca Juga:

"Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa," kata Hetifah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah-sekolah di Indonesia bakal mulai mengajarkan Bahasa Portugis.

Hal itu dia katakan saat bertemu Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (23/10).

Baca Juga:

“Saya memutuskan bahwa bahasa portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun bakal memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maupun Menteri Dasar dan Menengah untuk melaksanakan program itu.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memandang sisi kebermanfaatan dari rencana memasukkan bahasa Portugis ke kurikulum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bahasa portugis  Hetifah Sjaifudian  Portugis  Presiden Prabowo 
BERITA BAHASA PORTUGIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp