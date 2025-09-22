Soal Bandung Zoo Ditutup, Alshad Ahmad: Semoga Cepat Selesai, Kasihan

jpnn.com, BANDUNG - Kreator konten YouTube sekaligus pegiat satwa, Alshad Kautsar Ahmad buka suara terkait Kebun Binatang (Bandung Zoo) yang saat ini masih ditutup.

Dia berharap polemik pengelolaan yang melibatkan Bandung Zoo itu segera menemukan titik terang.

Hal itu agar bisa kembali kembali berjalan demi kelangsungan hidup satwa yang ada di dalamnya.

“Semoga masalah Bandung Zoo cepat terselesaikan dengan baik. Soalnya kasihan juga satwa-satwa karena kalau Bandung Zoo tidak beroperasi pasti tidak ada biaya untuk mereka,” kata Alshad kepada ANTARA di Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/9).

Dia menilai penutupan kebun binatang akan berimbas pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar satwa, mulai dari pakan hingga perawatan kesehatan.

Menurutnya, hal itu bisa mengulang kondisi saat pandemi COVID-19, ketika operasional kebun binatang sempat lumpuh, dan berdampak pada kesejahteraan satwa.

“Kalau Bandung Zoo bisa beroperasi, satwa-satwa tersebut ada biaya untuk dirawat. Kalau biayanya habis, kasihan juga ke satwanya, sama seperti zaman pas COVID-19,” ujarnya.

Alshad menegaskan, pengelolaan Bandung Zoo harus dilakukan oleh pihak yang profesional serta memiliki pemahaman mendalam terkait konservasi satwa, mengingat di dalamnya terdapat berbagai satwa dilindungi yang statusnya menjadi prioritas negara.