Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Soal Bapak J Ketua Dewan Pembina PSI, Menkum Supratman Beberkan Informasi Ini

Rabu, 22 Oktober 2025 – 19:24 WIB
Soal Bapak J Ketua Dewan Pembina PSI, Menkum Supratman Beberkan Informasi Ini - JPNN.COM
Menkum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih misteri meskipun kepengurusan parpol itu sudah disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Namun, nama Bapak J yang menempati Ketua Dewan Pembina PSI mulai terbuka setelah Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10).

Supratman awalnya mengaku tidak melihat secara terperinci nama-nama di dalam struktur kepengurusan PSI.

Baca Juga:

"Saya enggak periksa, ya, yang saya tahu itu yang terkait dengan ketum, sekretaris, dan ketua harian," kata eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, Rabu.

Supratman mengatakan tak mengecek detail nama Bapak J yang menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI. 

"Saya lupa memeriksa itu Mr. J-nya," kata dia.

Baca Juga:

Namun, dia mengaku melihat huruf antara O atau E di belakang aksara J yang menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI. 

"Eee, antara O dan E," kata Supratman. 

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan PSI pada prinsipnya mengisi struktur kepengurusan dengan nama lengkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Menkum Supratman Andi Agtas  Bapak J  Ketua Dewan Pembina PSI Bapak J 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp