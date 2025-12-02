Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Bencana di Sumatra, Ketua MPR Dorong Evaluasi Tata Lingkungan

Selasa, 02 Desember 2025 – 02:00 WIB
Soal Bencana di Sumatra, Ketua MPR Dorong Evaluasi Tata Lingkungan - JPNN.COM
Ketua MPR RI Ahmad Muzani. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola lingkungan menyikapi peristiwa bencana alam banjir dan longsor di Sumatra bagian utara. 

Muzani menyampaikan itu menjawab pertanyaan awak media, soal dampak kerusakan lingkungan yang memperparah banjir dan longsor. 

"Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).

Baca Juga:

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menduga kerusakan lingkungan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

"Kalau dilihat dari gambar-gambar, memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan, sehingga akibatnya sampai sekarang dirasakan," ungkapnya.

Muzani berharap semua pihak menjadikan peristiwa banjir dan longsor sebagai pelajaran terhadap tata kelola lingkungan. 

Baca Juga:

"Menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera-segera ditangani, sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Teuku Faisal Fathani menyebutkan hujan dengan curah yang tinggi menjadi satu di antara penyebab banjir dan longsor melanda Sumatra bagian utara. 

Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola lingkungan menyikapi peristiwa bencana alam di Sumatra bagian utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana di Sumatra  Ketua Mpr  Banjir dan Longsor  Evaluasi Tata Lingkungan  BMKG 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp