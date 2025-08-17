Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Soal Bendera Terbalik saat Upacara HUT RI di Surabaya, Eri Cahyadi Berkata Begini

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Soal Bendera Terbalik saat Upacara HUT RI di Surabaya, Eri Cahyadi Berkata Begini - JPNN.COM
Detik-detik bendera terbalik saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di Balai Kota Surabaya. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Upacara peringatanHUT ke-80 RI di Balai Kota Surabaya diwarnai momen bendera terbalik, Minggu (17/8).

Momen itu terjadi saat tim pasukan pengibar bendera (paskibra) telah bersiap untuk membuka merah putih yang telah dikaitkan dengan tali di tiang. Namun, saat hendak dibentangkan, ternyata tidak terbuka dengan sempurna.

Beruntungnya, momen itu tak berlangsung lama. Pasukan pengibar berusaha tetap tenang sembari membetulkan posisi bendera akhirnya merah putih dikerek dan dikibarkan di tiang tertinggi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan belajar dari tim paskibra, ketika menghadapi masalah harus tenang sehingga bisa dicari jalan keluarnya.

“Ketika melihat paskibraka. Ketika ada sesuai kekeliruan, tetapi begitu tenangnya mereka. Mereka diberi dukungan oleh teman-temannya. Ketika ada kesalahan mereka tidak gentar, tetapi mereka memiliki ketenangan,” kata Eri ditemui usai upacara.

Kekompakan, kata Eri, menjadi kunci tim paskibra untuk menghadapi masalah bendera terbalik. Ada dukungan dari tim agar prosesi pengibaran bendera kembali lancar.

Meski upacara diwarnai insiden bendera terbalik, Eri menegaskan bahwa tim paskibra merupakan anak-anak hebat dan terbaik.

"Maka saya katakan kepada mereka, kalian adalah yang terbaik dan kalian sudah pilihan orang-orang Surabaya untuk mewakili anak-anak muda Surabaya tingkat SMA, SMK untuk menjadi pengibar bendera,” tuturnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkata begini soal momen bendera terbalik saat upacara HUT ke-80 RI di Balai Kota Surabaya.

TAGS   bendera terbalik  Surabaya  Eri Cahyadi  paskibra  balai kota surabaya 
