Soal Buka Pintu Damai Dengan Resbob dan Bigmo, Azizah Salsha Bilang Begini

Senin, 06 April 2026 – 20:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha memberikan sinyal positif untuk mengakhiri perseteruannya dengan kakak beradik Resbob dan Bigmo, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Dia tampaknya mulai mempertimbangkan opsi perdamaian lewat jalur kekeluargaan dengan kakak beradik tersebut.

Namun, ditanyai soal rencana untuk mencabut laporan, Azizah Salsha lantas memberi jawaban begini.

"Kurang tahu, tetapi ditunggu saja," ujar Azizah Salsha di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (5/4).

Walaupun belum memastikan soal kapan akan mencabut laporannya, tetapi mantan istri pesepakbolah Pratama Arhan itu menekankan soal iktikad baik.

Dia mengaku akan membukakan pintu maaf apabila adanya iktikad baik dari pihak terkait.

"Aku selagi orangnya ada iktikad baik aku pasti memaafkan," kata Zize, sapaannya.

Terlebih selama ini, kata Azizah Salsha, pihak Resbob dan Bigmo telah berupaya untuk melakukan komunikasi secara personal.