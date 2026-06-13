Soal CCTV di Kawasan Bundaran HI Mati saat Aksi Demo, Diskominfotik DKI Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi buka suara terkait pemberitaan tentang sejumlah kamera pengawas (CCTV) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang dilaporkan tidak bisa diakses oleh masyarakat, pada Jumat (12/6).

CCTV disebut tidak dapat diakses saat massa aksi melakukan unjuk rasa di Bundaran HI hingga Jumat malam.

Marulina menegaskan bahwa seluruh operasional infrastruktur CCTV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan tersebut berada dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kami pastikan bahwa operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Marulina dalam keterangan tertulisnya.

Terkait adanya keluhan masyarakat mengenai kendala akses visual yang beredar, Diskominfotik DKI Jakarta menjelaskan gangguan tersebut terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem Pemprov DKI Jakarta.

"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," kata dia.

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Oleh karena itu, ketersediaan data, kelancaran arus streaming, maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform tersebut sepenuhnya berada di luar pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.

“Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal,” tuturnya.