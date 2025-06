Soal Dubes RI untuk AS, Waka MPR: Saya Yakin Prabowo Sudah Siapkan Kandidat yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mempersiapkan figur-figur terbaik dan momentum yang tepat untuk penempatan Dubes Amerika Serikat.

Hal itu merespons Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan atensi dari DPR mengenai posisi Duta Besar di sejumlah pos strategis yang belum terisi.

“Saya meyakini Presiden Prabowo dengan pemahaman beliau yang luas dan dalam terhadap dinamika politik global sudah mempersiapkan figur sekaligus momentum yang tepat untuk penugasannya. Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,” kata Eddy di sela-sela menerima audiensi dari perusahaan asal Korea Selatan Posco International di MPR RI, Rabu (25/6).

“Apalagi pos strategis seperti Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Jerman membutuhkan figur dengan rekam-jejak yang teruji dan juga memiliki pengalaman panjang dalam dinamika geopolitik,” lanjut dia.

Doktor Ilmu Politik UI itu menyampaikan strategi diplomasi Presiden Prabowo saat ini membuat posisi Indonesia semakin relevan, penting, dan berpengaruh baik untuk Amerika Serikat dan sekutunya, maupun bagi negara-negara emerging economy yang tergabung dalam BRICS

“Karena itu dibutuhkan figur yang mampu mengikuti ritme kerja-kerja diplomasi Presiden Prabowo untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan, serta memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap upaya diplomasi yang dilakukan,” lanjutnya.

Waketum PAN itu menyampaikan MPR RI siap mendukung penuh langkah diplomatik Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

“Di antara amanat konstitusi adalah menolak segala bentuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain dan juga penindasan terhadap kemanusiaan. Karena itu kami di MPR RI siap mengawal dan mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo menghadapi situasi geopolitik yang dinamis,” lanjutnya. (jpnn)



