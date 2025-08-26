Soal Duel dengan Shin Tae Yong, Begini Kata Sumardji

jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menanggapi kabar mengejutkan soal Shin Tae Yong yang bakal menjabat manajer Timnas U-23 Korea di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Korea U-23 tergabung di Grup J bersama tuan rumah Indonesia, Laos, dan Makau. Seluruh laga grup akan dipusatkan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3-9 September mendatang.

Laga terakhir antara Indonesia melawan Korea pada 9 September diprediksi menjadi penentu. Duel ini bukan hanya adu taktik, tetapi juga menjadi reuni emosional antara Shin Tae Yong dan Sumardji.

Soal Kans Bertemu Shin Tea Yong

Sumardji mengaku baru mengetahui kabar penunjukan Shin Tae Yong dari para jurnalis. Dia menanggapi rumor tersebut dengan santai.

"Oh ya, tidak apa-apa. Nanti kan ketemu saya juga. Sebelah sana ada coach Shin Tae Yong, sebelah sini ada saya,” kata Sumardji.

Sumardji dan Shin Tae Yong sudah bekerja sama selama bertahun-tahun saat juru taktik asal Korea itu melatih Timnas Indonesia sejak 2020 hingga kontraknya berakhir pada 2025.

“Tidak apa-apa, kami jumpa. Kami buktikan bahwa di sepak bola sportivitas itu nomor satu. Motivasi terpenting ketika ingin menunjukkan harga diri bangsa di atas segalanya," tegas pria yang bertugas di Kepolisian Indonesia tersebut. (dkk/jpnn)