JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Soal Duel dengan Shin Tae Yong, Begini Kata Sumardji

Selasa, 26 Agustus 2025 – 14:35 WIB
Shin Tae Yong saat masih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menanggapi kabar mengejutkan soal Shin Tae Yong yang bakal menjabat manajer Timnas U-23 Korea di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Korea U-23 tergabung di Grup J bersama tuan rumah Indonesia, Laos, dan Makau. Seluruh laga grup akan dipusatkan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3-9 September mendatang.

Laga terakhir antara Indonesia melawan Korea pada 9 September diprediksi menjadi penentu. Duel ini bukan hanya adu taktik, tetapi juga menjadi reuni emosional antara Shin Tae Yong dan Sumardji.

Baca Juga:

Soal Kans Bertemu Shin Tea Yong

Sumardji mengaku baru mengetahui kabar penunjukan Shin Tae Yong dari para jurnalis. Dia menanggapi rumor tersebut dengan santai.

"Oh ya, tidak apa-apa. Nanti kan ketemu saya juga. Sebelah sana ada coach Shin Tae Yong, sebelah sini ada saya,” kata Sumardji.

Sumardji dan Shin Tae Yong sudah bekerja sama selama bertahun-tahun saat juru taktik asal Korea itu melatih Timnas Indonesia sejak 2020 hingga kontraknya berakhir pada 2025.

Baca Juga:

“Tidak apa-apa, kami jumpa. Kami buktikan bahwa di sepak bola sportivitas itu nomor satu. Motivasi terpenting ketika ingin menunjukkan harga diri bangsa di atas segalanya," tegas pria yang bertugas di Kepolisian Indonesia tersebut. (dkk/jpnn)

Laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo pada 3-9 September mendatang bakal mempertemukan kembali Sumardji dan Shin Tae Yong, tetapi beda tim

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

TAGS   Shin Tae Yong  Sumardji  Kualifikasi Piala Asia U-23 2026  Piala Asia U-23 
