JPNN.com - Daerah

Soal Flyover Ciputat, Pemkot Tangsel Ungkap Upaya Koordinasi ke Pusat untuk Perbaikan

Rabu, 25 Maret 2026 – 21:08 WIB
Soal Flyover Ciputat, Pemkot Tangsel Ungkap Upaya Koordinasi ke Pusat untuk Perbaikan - JPNN.COM
Ilustrasi flyover. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengapresiasi semangat gotong royong warga yang melakukan perbaikan mandiri di jalan layang atau flyover di Ciputat, Banten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB Asep Nurdin menyebut semangat gotong royong memperbaiki Flyover Ciputat sebagai menjadi bentuk kecintaan terhadap kota.

Asep menyebut Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyambut positif langkah warga yang menunjukkan kecintaan terhadap wilayah mereka.

"Bapak Wali Kota menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas masukan dan perhatiannya terhadap kondisi Flyover Ciputat. Informasi seperti ini sangat penting bagi kami untuk memetakan prioritas kenyamanan warga di lapangan," ujar Asep Nurdin dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Asep menuturkan Pemkot Tangsel memahami kekhawatiran masyarakat terkait rusaknya Flyover Ciputat. 

Menurutnya, Pemkot Tangsel tidak tinggal diam dalam mengupayakan perbaikan jalur vital tersebut meski terbentur batasan kewenangan administratif.

Sebab, kata Asep, pihaknya mengedepankan keselamatan pengendara sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Asep menuturkan Pemkot Tangsel melakukan berbagai langkah proaktif seperti bersurat ke tingkat pusat untuk mendesak perbaikan permanen.

Pemkot Tangsel melakukan berbagai langkah proaktif seperti bersurat ke tingkat pusat agar Flyover Ciputat bisa diperbaiki.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   flyover ciputat  Pemkot Tangsel  Tangsel  perbaikan infrastruktur 

