JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Gaji PPPK Paruh Waktu Lebih Rendah dari Honorer, BKN Beri Tanggapan

Kamis, 08 Januari 2026 – 16:59 WIB
Wakil Kepala BKN Suharmen memberikan tanggapan soal gaji PPPK Paruh Waktu lebih rendah dari honorer Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gaji PPPK paruh waktu berbeda di masing-masing daerah. Ada yang lebih tinggi dibandingkan PPPK penuh waktu, tidak sedikit pemda memberikan gaji di bawah standar honorer di kisaran Rp 250 hingga Rp 500 ribu per bulan.

Kondisi tersebut membuat PPPK paruh waktu ini terus berjuang agar ada regulasi peningkatan status ke penuh waktu.

"Solusi meningkatkan kesejahteraan PPPK paruh waktu ya dengan mengalihkan mereka ke PPPK penuh waktu, makanya regulasi itu harus ada," kata Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan Indonesia (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto lepada JPNN, Kamis (8/1/2026).

Baca Juga:

Masalah gaji ini juga mendapat perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Wakil Kepala BKN Suharmen, berbagai regulasi sudah diterbitkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah gaji PPPK paruh waktu.

Sebenarnya, ujarnya, pemda tidak akan kesulitan soal gaji PPPK paruh waktu. Pemda bisa mengambil dananya dari pos belanja barang dan jasa.

Soal standar gaji, Waka BKN menegaskan, aturannya sudah tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025.

Baca Juga:

"Jadi, standarnya itu tidak mengurangi pendapatannya selama masih honorer atau setara upah minimum kabupaten/kota maupun provinsi," kata Waka Suharmen kepada JPNN.

Dengan ketentuan tersebut, menurut Waka BKN, pemda sebenarnya tidak perlu bingung dengan masalah penggajian, karena selama ini juga mereka membayar upah honorer.

Wakil Kepala BKN Suharmen memberikan tanggapan soal gaji PPPK Paruh Waktu lebih rendah dari honorer.

