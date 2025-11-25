Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Soal Gugatan Rp 3,37 Triliun Bali Towerindo, Bupati Badung Blak-blakan Begini

Selasa, 25 November 2025 – 11:39 WIB
Soal Gugatan Rp 3,37 Triliun Bali Towerindo, Bupati Badung Blak-blakan Begini - JPNN.COM
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

jpnn.com, BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa buka suara soal gugatan yang dilayangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) terkait perjanjian perihal penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Gugatan Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung Rp3,37 triliun karena dianggap wanprestasi atas perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang teregister dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps. Perkara tersebut sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

Adi Arnawa menjelaskan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Badung dengan Bali Towerindo ini berangkat dari semangat untuk menjaga kearifan lokal di wilayah Badung di tengah pesatnya kemajuan teknologi.

Baca Juga:

Menurutnya, Bupati Badung saat itu Anak Agung Gde Agung tidak ingin wilayah Badung dipenuhi dengan pembangunan menara atau tower telekomunikasi yang bisa ganggu keindahan wilayah Badung yang menjadi destinasi wisata unggulan Pulau Bali.

“Karena bagaimanapun juga, Kabupaten Badung ini kabupaten yang hidup dari sektor pariwisata, yang banyak mengedepankan estetika, kearifan lokal, beberapa hal yang musti kita jaga. Budaya ya, ada pertimbangan bahwa kalau kita biarkan maka akan ada penyebutan baru. Bukan Pulau Bali seribu pura, tapi akan jadi seribu tower,” kata Adi Arnawa kepada wartawan.

Adi Arnawa menyebut dari semangat itu muncul pemikiran untuk kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan tower atau menera telekomunikasi merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Baca Juga:

Adi Arnawa mengaku tahu perihal kerja sama antara Pemkab Badung dengan Bali Towerindo pada 2007 silam karena saat itu dirinya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung.

“Waktu itu saya masih jadi Kasatpol PP, kebetulan saya ada di dalamnya, jadi saya tahu. Nah oleh karena itu, dibuat, ada kesepakatan, udahlah kalau seperti itu biar gak banyak liar tower ini ya kita batasi tapi tidak mengurangi layanan,” ujarnya.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa buka suara soal gugatan yang dilayangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Badung  Gugatan perdata  Bali Towerindo  PN Denpasar 
BERITA BUPATI BADUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp