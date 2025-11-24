Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Gus Yahya, Sikap Cak Imin & Nusron Wahid Sama, Ada Rahasia

Senin, 24 November 2025 – 21:04 WIB
Soal Gus Yahya, Sikap Cak Imin & Nusron Wahid Sama, Ada Rahasia - JPNN.COM
Nusron Wahid (batik) dan Muhaimin Iskandar (kemeja putih) di kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, pada Senin (24/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kompak tak banyak bersuara mengenai dinamika di tubuh PBNU.

Ketum PBNU KH Yahya Cholil atau Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya oleh pihak internal.

Nusron mengaku berharap agar badai dan konflik yang terjadi di tubuh internal PBNU segera selesai.

Baca Juga:

“Semoga badai cepat berlalu,” ujar Nusron di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat pada Senin (24/11).

Nusron dan Cak Imin sendiri memang sempat membahas masalah yang saat ini terjadi di PBNU seusai rapat antara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Cak Imin tak ingin membocorkan apa yang menjadi isi perbincangan keduanya.

Baca Juga:

“Saya sama Pak Nusron setelah rapat bicara tentang NU. Isinya apa, kami sepakat isinya rahasia,” tutur Cak Imin.

Polemik di PBNU muncul setelah terbit Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Kamis (20/11) di Hotel Aston City, Jakarta.

Nusron mengaku keduanya berharap agar badai dan konflik yang terjadi di tubuh internal PBNU segera selesai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Yahya  PBNU  Cak Imin  Nusron Wahid 
BERITA GUS YAHYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp