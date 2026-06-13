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JPNN.com - Nasional - Sosial

Soal Harga Tiket Bandung Zoo, Wali Kota Farhan Minta Tetap Terjangkau

Sabtu, 13 Juni 2026 – 14:09 WIB
Soal Harga Tiket Bandung Zoo, Wali Kota Farhan Minta Tetap Terjangkau - JPNN.COM
Manajemen menutup sementara operasional Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo sejak Rabu (6/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat proses revitalisasi Bandung Zoo setelah penetapan pengelola baru yakni Faunaland Ancol.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu finalisasi konsep dan negosiasi perjanjian kerja sama (PKS).

Farhan menargetkan penandatanganan kesepakatan dapat rampung dalam waktu dekat.

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Dia berharap proses tersebut bisa selesai dalam waktu singkat, disertai dengan pembayaran tahap awal dari pihak pengelola.

"Hari ini kami lagi menunggu selesainya konsep dan negosiasi PKS. Mudah-mudahan segera terlaksana dan menerima pembayaran pertama," kata Farhan di Bandung, Sabtu (13/6/2026).

Meski nominal kerja sama masih dalam tahap negosiasi, Farhan menyebut skema yang dibahas mencakup pembagian hasil serta masa tenggang (grace period), termasuk waktu pengurusan berbagai perizinan yang dibutuhkan.

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Dia menjelaskan, terdapat masa sekitar satu tahun untuk menyelesaikan sejumlah izin penting, seperti izin konservasi baru dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain itu, proses administrasi lain seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga harus dipenuhi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku belum mengetahui ihwal harga tiket masuk Bandung Zoo setelah Faunaland jadi pengelola baru.

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TAGS   Bandung Zoo  Kebun Binatang Bandung  Kebun Binatang  faunaland ancol 
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