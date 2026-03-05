Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Harta Gana-Gini dan Hak Asuh Anak, Wardatina Mawa Bilang Begini

Sabtu, 07 Maret 2026 – 03:09 WIB
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa mengungkapkan kemungkinan soal pembahasan harta gana-gini.

Seperti diketahui, Wardatina Mawa telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama (PA) di Medan.

Ditanyai soal persoalan harta gana-gini, dia mengaku masih belum memikirkannya saat ini.

"Enggak, itu nanti deh bisa dipikirkan," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat belum lama ini.

Mengenai hak asuh anak, dia meyakini akan jatuh ke tangannya, itu mengingat buah hatinya masih di bawah 12 tahun.

"Kalau hak asuh anak pasti ya, di bawah 12 tahun itu kan anak pasti bakalan sama ibunya, kan," kata Mawa.

Saat ini, buah hatinya sendiri memang tinggal bersama dirinya. Meski begitu, Mawa tak akan mempersulit Insanul Fahmi untuk menemui anaknya nanti.

Dia mengaku akan mendiskusikan perihal pembagian waktu bersama anak, dengan Insanul Fahmi nanti.

Wardatina Mawa mengungkapkan kemungkinan soal pembahasan harta gana-gini dengan Insanul Fahmi.

