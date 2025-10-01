Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Hubungan dengan Baim Wong, Masayu Anastasia: Teman Lama

Rabu, 01 Oktober 2025 – 02:02 WIB
Soal Hubungan dengan Baim Wong, Masayu Anastasia: Teman Lama - JPNN.COM
Masayu Anastasia. Foto: Instagram/masayuanastasia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Masayu Anastasia memberi klarifikasi soal rumor kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

Momen tersebut terjadi ketika dirinya berbincang bersama Melaney Ricardo dalam tayangan Update Kehidupan di Trans7 baru-baru ini.

Awalnya, Melaney Ricardo bertanya mengenai hubungan Masayu Anastasia dengan Baim Wong.

"Gue sama Baim Wong kan teman lama," kata Masayu Anastasia.

Mantan istri Lembu Wiworo Jati itu mengatakan hubungan dirinya dan Baim Wong hanya sebatas teman.

Masayu Anastasia bahkan sempat tidak bertemu dengan Baim Wong untuk waktu yang lama.

Atas dasar itu, dia menegaskan tidak ada hubungan spesial di antaranya dirinya dan mantan suami Paula Verhoeven tersebut.

"Dari dahulu, ya begitu-begitu saja (teman)," lanjut pemain sinetron ABG itu.

Aktris Masayu Anastasia memberi klarifikasi soal rumor kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

