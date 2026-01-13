Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah

Selasa, 13 Januari 2026 – 14:29 WIB
Ari Lasso. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Lasso menuliskan pesan panjang yang mengonfirmasi berakhirnya hubungan asmara dengan Dearly Djoshua.

Dalam pesan yang diunggah melalui Instagram Story miliknya, Ari Lasso langsung membuka tulisan dengan nada menyerah.

"Selamat @dearlydjoshua kamu menang, aku menyerah," tulis Ari Lasso dalam bahasa Inggris.

Mantan vokalis Dewa 19 itu mengakui bahwa perjalanan hubungannya itu terlalu rumit buat anak band seperti dirinya.

Ari kemudian mengaku dirinya masih asing dengan dunia percintaan setelah menjadi duda.

Dia merasa kurang pengalaman dan tidak berada pada level yang sama dengan Dearly.

“Kamu di liga yang jauh lebih tinggi, saya baru menduda dan memang tidak banyak pengalaman dalam hal percintaan,” katanya.

Ari Lasso buka suara soal putus dari Dearly lewat unggahan emosional yang memicu sorotan warganet.

