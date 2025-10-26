Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin

Minggu, 26 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo/rollmoments

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.

Hal tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo.



Perempuan berusia 25 tahun itu membebaskan Kenny Austin untuk menerima tawaran syuting film atau sinetron.

Menurut Amanda Manopo, sang suami belakangan juga sedang aktif berbisnis, khususnya kafe.

"Dia ada kafe di Bali," beber pemain sinetron Ikatan Cinta itu.



Tidak hanya itu, Amanda Manopo membeberkan bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.

Dia menyebut pria berusia 33 tahun itu berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.



