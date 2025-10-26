Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin

Minggu, 26 Oktober 2025 – 05:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.

Hal tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo.

Perempuan berusia 25 tahun itu membebaskan Kenny Austin untuk menerima tawaran syuting film atau sinetron.

Menurut Amanda Manopo, sang suami belakangan juga sedang aktif berbisnis, khususnya kafe.

"Dia ada kafe di Bali," beber pemain sinetron Ikatan Cinta itu.

Baca Juga: Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah

Tidak hanya itu, Amanda Manopo membeberkan bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.

Dia menyebut pria berusia 33 tahun itu berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.