Soal Insentif EV, Moeldoko Minta Pemerintah Memperhatikan Segmen Kendaraan Komersial

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, menilai rencana insentif kendaraan listrik dari pemerintah menjadi angin segar yang mampu membangkitkan optimisme pasar EV nasional.

Menurut dia, insentif bukan hanya menguntungkan konsumen yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga memberi harapan baru bagi pelaku industri.

“Insentif ini tidak saja memberikan senyum kepada pembeli, tetapi juga harapan baru lagi kepada penjual dan juga industri EV,” ujar Moeldoko saat peluncuran Periklindo Electric Vehicle Show 2026 di Jakarta, Kamis.

Moeldoko mengatakan dukungan pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada kendaraan penumpang dan sepeda motor listrik saja.

Dia berharap insentif juga menyentuh kendaraan komersial seperti bus, truk, hingga armada logistik yang selama ini menjadi penyumbang emisi karbon cukup besar.

Menurut dia, sektor transportasi komersial memiliki peran penting dalam upaya menekan penggunaan solar bersubsidi sekaligus mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih bersih.

“Mobil-mobil komersial seperti bus, truk, dan kendaraan logistik perlu dipikirkan juga karena mereka penyumbang emisi yang cukup besar,” katanya.

Periklindo menilai langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah memperbaiki kualitas udara perkotaan, serta mendorong pencapaian net zero emission di masa mendatang.