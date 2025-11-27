Soal Insentif Otomotif Tahun Depan, 2 Menteri Ini Silang Pendapat, Alamak!

jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah memastikan bahwa instentif untuk sektor otomotif tidak akan terealisasi pada tahun depan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Rabu (27/11).

"Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada," ungkap Menko Airlangga kepada awak media.

Dia beralasan bahwa industri otomotif dalam negeri masih tumbuh positif, terlebih saat ini penjualan banyak didukung oleh sejumlah pameran berskala nasional maupun internasional.

Atas dasar itu, kata dia, industri otomotif belum membutuhkan insentif guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

"Industrinya sudah cukup kuat. Apalagi sudah ada pameran di sini (Gaikindo Jakarta Auto Week/GJAW,red). Sudah kuat banget," tegas Menko Airlangga.

Namun, pernyataan eks Ketua Umum Golkar itu bertolak belakang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menperin menegaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji peluang guyuran insentif untuk industri otomotif pada tahun depan.