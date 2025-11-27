Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Soal Insentif Otomotif Tahun Depan, 2 Menteri Ini Silang Pendapat, Alamak!

Kamis, 27 November 2025 – 16:57 WIB
Soal Insentif Otomotif Tahun Depan, 2 Menteri Ini Silang Pendapat, Alamak! - JPNN.COM
Insentif otomotif saat ini. Foto ilustrasi: antara

jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah memastikan bahwa instentif untuk sektor otomotif tidak akan terealisasi pada tahun depan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Rabu (27/11).

"Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada," ungkap Menko Airlangga kepada awak media.

Baca Juga:

Dia beralasan bahwa industri otomotif dalam negeri masih tumbuh positif, terlebih saat ini penjualan banyak didukung oleh sejumlah pameran berskala nasional maupun internasional.

Atas dasar itu, kata dia, industri otomotif belum membutuhkan insentif guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

"Industrinya sudah cukup kuat. Apalagi sudah ada pameran di sini (Gaikindo Jakarta Auto Week/GJAW,red). Sudah kuat banget," tegas Menko Airlangga.

Baca Juga:

Namun, pernyataan eks Ketua Umum Golkar itu bertolak belakang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menperin menegaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji peluang guyuran insentif untuk industri otomotif pada tahun depan.

Pernyataan Menko Airlangga bertolak belakang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait insentif otomotif tahun depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   insentif otomotif  Menko Airlangga  Agus Gumiwang  Kemenperin  gjaw 
BERITA INSENTIF OTOMOTIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp