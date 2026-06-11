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JPNN.com - Nasional - Hukum

Soal Isu TNI Terlibat di Kasus Mama Sinta, Pernyataan Pangdam Mandala Trikora Tegas Sekali

Kamis, 11 Juni 2026 – 14:40 WIB
Soal Isu TNI Terlibat di Kasus Mama Sinta, Pernyataan Pangdam Mandala Trikora Tegas Sekali - JPNN.COM
Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menegaskan TNI tidak terlibat dalam isu dugaan penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta yang belakangan ramai diperbincangkan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menegaskan TNI tidak terlibat dalam isu dugaan penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta yang belakangan ramai diperbincangkan.

Dia memastikan informasi yang berkembang di publik tidak sesuai dengan fakta di lapangan, serta menegaskan tidak ada tindakan pemaksaan dalam keberangkatan Mama Yasinta ke Jakarta.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," tegas Mayjen Frits, Kamis (11/6).

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Menurutnya, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sendiri sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut.

Dia menyebut berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

"Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

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Pangdam juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses pemindahan.

Dia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan.

Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen Frits Wilem Rizard Pelamonia buka suara soal isu keterlibatan TNI di kasus Mama Sinta, tegas sekali

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TAGS   Mama Sinta  TNI  Pangdam Mandala Trikora  Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia  Papua  Pesta Babi 
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