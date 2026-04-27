Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal JK Dilaporkan Terkait Dugaan Penistaan Agama, Ahmad Doli Merespons Begini

Senin, 27 April 2026 – 21:51 WIB
Soal JK Dilaporkan Terkait Dugaan Penistaan Agama, Ahmad Doli Merespons Begini - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/4/2024). ANTARA/Yogi Rachman

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, angkat bicara terkait polemik mengenai pernyataan Jusuf Kalla yang berujung laporan polisi.

Ia meminta seluruh pihak untuk menghentikan polemik terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, itu demi menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

Dolli menilai situasi belakangan ini pascapernyataan Jusuf Kalla berpotensi meresahkan karena isu tersebut telah melebar dan berisiko memecah belah hubungan antarumat beragama.

"Kami berharap persoalan ini tidak melebar ke mana-mana, apalagi sampai masuk ranah hukum. Tidak ada indikasi penistaan atau upaya memecah belah," kata Dolli kepada wartawan seusai silaturahmi KAHMI dengan Jusuf Kalla di Jakarta Selatan, Senin.

Ia menegaskan tidak terdapat unsur penghasutan ataupun upaya mengadu domba dalam pernyataan Jusuf Kalla.

Bahkan, menurut dia, sejumlah tokoh agama, termasuk dari kalangan Kristen dan Katolik, juga telah memberikan pandangan bahwa tidak ada unsur penistaan agama dalam pernyataan Jusuf Kalla tersebut.

Seharusnya, kata dia, pernyataan dari para tokoh agama tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak pelapor untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Dolli mengkhawatirkan jika polemik ini terus berlanjut, akan berkembang akan berkembang menjadi isu politik yang lebih luas dan berpotensi memicu saling lapor antarkelompok masyarakat.

Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, angkat bicara terkait polemik mengenai pernyataan Jusuf Kalla yang berujung laporan polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Jusuf Kalla  kasus penistaan agama  JK 
BERITA JUSUF KALLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp