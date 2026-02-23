Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Soal Kabar Dirut TVRI Mundur, DPR Tuntut Klarifikasi Dewas Biar Tak Jadi Spekulasi

Senin, 23 Februari 2026 – 17:00 WIB
Soal Kabar Dirut TVRI Mundur, DPR Tuntut Klarifikasi Dewas Biar Tak Jadi Spekulasi - JPNN.COM
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengaku mendengar informasi bahwa Iman Brotoseno menderita sakit, sehingga menyampaikan permohonan mundur sebagai Dirut TVRI.

"Katanya, Pak Iman-nya sakit. Sakitnya apa? Saya belum tahu. Harus ditanya lagi," kata Saleh melalui layanan pesan, Senin (23/2).

Legislator fraksi PAN itu meminta pihak Dewan Pengawas (Dewas) TVRI untuk melakukan klarifikasi kabar mundurnya Iman.

Baca Juga:

Saleh menyebut klarifikasi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat terkait mundurnya Iman.

"Dewas memiliki waktu paling sedikit 14 hari untuk melakukan klarifikasi," ujar legislator Dapil II Sumatera Utara itu.

Saleh menuturkan Dirut TVRI secara aturan hanya diangkat oleh tim seleksi yang dibentuk dewas internal lembaga penyiaran itu.

Baca Juga:

Oleh karena itu, kata dia, Dewas TVRI harus mendapat informasi aktual agar bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan ke depan. 

"Kalau semuanya dinilai tidak ada masalah, Dewas bisa mengambil langkah selanjutnya. Termasuk memilih dirut TVRI yang baru," ujar Waketum PAN itu.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap alasan mundurnya Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI. Apa itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dirut TVRI  dewas  DPR  Komisi VIII  Saleh Partaonan Daulay 
BERITA DIRUT TVRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp