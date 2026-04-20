Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Soal Kapal Gamsunoro Diawaki WNA, Pakar Bilang Begini

Senin, 20 April 2026 – 23:40 WIB
Kapal Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping (PIS). Foto dok PIS

jpnn.com, JAKARTA - Pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Profesor Raja Oloan Saut Gurnin menyebut pengoperasian Kapal MT Gamsunoro milik Pertamina International Shipping (PIS) yang saat ini mengangkut kargo pihak ketiga merupakan praktik bisnis legal di dunia pelayaran.

Praktik sewa-menyewa kapal seperti itu juga jamak dilakukan berbagai perusahaan, antara lain untuk meningkatkan kapasitas angkut tahunan. 

”Tentu saja, itu legal secara internasional, business practice -nya. Kenapa Gamsunoro ke negara lain untuk bawa kargo? Karena memang utilisasinya harus terpenuhi, sehingga mendapat return dan bisa balik modal. Nah sementara kontrak-kontrak jangka panjang kita, kan tripnya nggak banyak,” ujar Saut.

Baca Juga:

Jika dianalogikan dengan transportasi darat, Saut sependapat dengan kondisi pola angkutan truk.

Misal jika truk berangkat membawa barang, maka ketika pulang, bisa menyewakan untuk angkutan barang lain agar tidak balik dengan kondisi kosong.

Selain itu, pemanfaatan Gamnusoro untuk pengangkutan kargo pihak ketiga, tidak mempengaruhi pengadaan minyak di dalam negeri.

Baca Juga:

Pasalnya, pemanfaatan tersebut tentu hanya dilakukan PIS di luar kontrak jangka panjangnya.

Begitu pula jika terdapat keberadaan anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan asing di kapal Gamnusoro. Menurut Saut, praktik tersebut juga legal sesuai hukum pelayaran internasional.

Pertamina International Shipping (PIS) menjelaskan terkait komposisi kru Kapal Gamsunoro yang dikabarkan diawaki oleh pelaut asal India.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapal Gamsunoro  PIS  Pertamina International Shipping  WNA  Pertamina 
BERITA KAPAL GAMSUNORO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp