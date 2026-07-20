Soal Kapal Giuseppe Garibaldi, Komisi I Ungkit Pengeluaran Bulanan Ratusan Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyinggung soal biaya perawatan kapal induk Giuseppe Garibaldi yang telah dihibahkan oleh pemerintah Italia saat rapat bersama Wamenhan Donny Ermawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Mulanya, Kang TB sapaan TB Hasanuddin menyebut rencana hibah kapal induk dari Italia seharusnya tak disampaikan mendadak.

"Mungkin kami bisa ada prolog dulu, dan kalau memungkinkan bisa diajak diskusi dari awal. Itu yang pertama," kata eks Sesmilpres itu, Senin.

Namun, dia tetap mengucapkan terima kasih ke pemerintah Italia atas hibah kapal induk yang bernilai triliunan, meski usia Giuseppe Garibaldi sudah 40 tahun lebih.

"Ya, kami bagaimanapun juga harus berterima kasih," ujar Kang TB.

Dia lantas menyoroti sisa usia pakai kapal Giuseppe Garibaldi selama sepuluh tahun dengan biaya perawatan Rp101 miliar per bulan.

Baca Juga: KSAL Ungkap Persiapan Pangkalan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi

"Ya, dengan sepuluh tahun itu kita harus membiayai, ya, per bulan itu kalau tidak salah sekitar 5 juta Euro atau sekitar Rp101 miliar," kata Kang TB.

Selain perawatan, kata dia, Indonesia perlu juga mengeluarkan biaya pemasangan teknologi atau retrofit dari kapal Giuseppe Garibaldi.