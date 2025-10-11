Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Kasus Ammar Zoni, Legislator: Perlu Diselidiki Serius Keamanan Lapas

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 00:12 WIB
Soal Kasus Ammar Zoni, Legislator: Perlu Diselidiki Serius Keamanan Lapas - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menduga orang dalam terlibat dalam kasus peredaran narkoba oleh Ammar Zoni di Rutan Salemba. 

"Bukan tidak mungkin terjadi karena adanya kerja sama dengan pihak keamanan di lapas," kata Andreas kepada awak media, Kamis (10/10).

Dia mendukung pengusutan tuntas kasus peredaran narkoba oleh Ammar Zoni di Rutan Salemba, utamanya menyelidiki keterlibatan orang dalam tahanan.

Baca Juga:

"Perlu diselidiki serius antara Ammar Zoni dan petugas keamanan lapas," ungkap Andreas.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut aparat penegak hukum harus menjatuhi hukuman keras terharap orang dalam tahanan yang terlibat di kasus peredaran narkoba Ammar Zoni. 

"Ini penting untuk menimbulkan efek jera bagi petugas, sehingga kasus-kasus semacam tidak berulang," ujarnya.

Baca Juga:

Terpidana kasus narkoba Ammar Zoni tertangkap dalam perkara peredaran barang haram ketika mendekam di Rutan Salemba. 

Ammar Zoni mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di dalam penjara bersama lima orang lainnya yakni A, AP, AM Alias KA, ACM, dan MR.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendukung pengusutan tuntas kasus peredaran narkoba oleh Ammar Zoni di Rutan Salemba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Andreas Hugo Pareira  Keamanan Lapas  Kasus Narkoba 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp