Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans, Komisi XIII Bakal Gelar RDPU

Kamis, 15 Januari 2026 – 20:58 WIB
Soal Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans, Komisi XIII Bakal Gelar RDPU - JPNN.COM
Aktris Aurelie Moeremans. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kasus child grooming yang dialami aktris Aurelie Moeremans.

Rencana demikian disampaikan Ketua Komisi Willy Aditya saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komnas HAM dan Perempuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).

Kasus child grooming terhadap Aurelie menjadi pembahasan Komisi XIII setelah disuarakan seorang legislator Rieke Diah Pitaloka.

Baca Juga:

Rieke menganggap Komnas HAM dan Perempuan kurang bersuara aktif menyikapi kasus child grooming Aurelie.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu berharap Komisi XIII memperjuangkan kasus Aurelie bisa tuntas, karena pihak yang bersimpati terhadap pemeran Story of Kale itu malah menuai intimidasi.

Rapat sendiri membicarakan anggaran Komnas HAM dan Perempuan yang dibahas sebelum Rieke menyoroti kasus child grooming terhadap Aurelie.

Baca Juga:

Willy sebagai pemimpin rapat kemudian mengusulkan pembahasan child grooming dalam RDP saat hendak menutup kegiatan.

"Oke. Kita akan melakukan RDP terhadap child grooming, undang saja kita beberapa pihak terkait atau RDPU, ya? Oke," kata Willy dalam rapat, Kamis.

Komisi XIII DPR RI mengagendakan RDPU untuk membahas kasus child grooming Aurelie Moeremans dengan mengundang berbagai stakeholder.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aurelie Moeremans  child grooming  DPR  Rieke Diah Pitaloka  RDPU 
BERITA AURELIE MOEREMANS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp