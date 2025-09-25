Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Kasus Keracunan Setelah Makan MBG, Dasco Minta Aparat Hukum Ikut Investigasi

Kamis, 25 September 2025 – 16:29 WIB
Soal Kasus Keracunan Setelah Makan MBG, Dasco Minta Aparat Hukum Ikut Investigasi - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menganggap aparat penegak hukum perlu dilibatkan mengusut kasus keracunan akibat makan MBG. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin dengan sejumlah kejadian keracunan siswa setelah mereka mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menanggapi secara serius problem keracunan siswa setelah mengonsumsi MBG

"Tentunya kami meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius," kata Dasco menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Baca Juga:

Ketua Harian Gerindra itu berharap aparat penegak hukum bisa ikut menyelidiki berbagai kasus keracunan.

"Kemudian kami juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan," lanjut Dasco.

Menurut legislator Dapil III Banten itu, aparat bisa menyelidiki persoalan keracunan yang memuat kelalaian atau unsur lain.

Baca Juga:

"Membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin, ya, sengaja begitu, kan," ungkap Dasco.

Namun, dia terlepas dari itu tetap meminta BGN bisa mengevaluasi beberapa hal menyikapi kasus keracunan siswa setelah mengonsumsi MBG.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menganggap aparat penegak hukum perlu dilibatkan mengusut kasus keracunan akibat makan MBG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Keracunan Makanan  mbg  Sufmi Dasco Ahmad  aparat penegak hukum 
BERITA KERACUNAN MAKANAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp