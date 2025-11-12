Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Soal Kasus Marsinah, Menteri Pigai Lempar Bola ke Komnas HAM dan Polri

Rabu, 12 November 2025 – 09:36 WIB
Soal Kasus Marsinah, Menteri Pigai Lempar Bola ke Komnas HAM dan Polri - JPNN.COM
Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini (kiri) berbicara dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan Sekjen ITUC Luc Triangle di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut penuntasan kasus kematian Marsinah, aktivis buruh yang resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional menjadi kewenangan Komnas HAM dan Polri.

"Apakah Kementerian HAM itu bisa menuntaskan keadilan? Itu tidak tepat. Malah yang lebih tepat sebenarnya di Komnas HAM atau di institusi kepolisian atau aparat," kata Pigai di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Pigai menyebut Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak memiliki kewenangan yudikatif.

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia menyebut pengusutan misteri kasus Marsinah yang masih terungkap bukan ranah kementeriannya.

Walakin, Pigai menekankan negara pada prinsipnya ingin menghadirkan keadilan, termasuk bagi Marsinah dan keluarganya.

Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Marsinah tidak bisa dipertentangkan dengan upaya mencari keadilan.

Baca Juga:

"Memberikan penghargaan kepada Marsinah oleh negara, maupun juga keluarga memperjuangkan sebuah keadilan, pengungkapan fakta, data, peristiwa adalah posisinya sama dan tidak boleh dipertentangkan," tutur Pigai.

Dia pun menyebut Kementerian HAM dan keluarga Marsinah berada pada posisi yang sama, yakni menginginkan adanya keadilan.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut penuntasan kasus Marsinah, aktivis buruh yang resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, kewenangan Komnas HAM-Polri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marsinah  kasus marsinah  Pahlawan Nasional  Pigai  Natalius Pigai  Menteri HAM  Polri  Komnas HAM  kodim sidoarjo  aktivis buruh  Kekerasan Seksual 
BERITA MARSINAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp