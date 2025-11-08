Soal Kebakaran Rumah Hakim Khamozaro Waruwu di Medan, KY: Polisi Harus Usut Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) buka suara terkait kebakaran rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Khamozaro Waruwu di Kompleks Taman Harapan Indah, Tanjungsari, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, Selasa (4/11/2025).

KY meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kebakaran rumah hakim .

“KY meminta dengan tegas Kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kebakaran di rumah hakim Khamozaro Waruwu ini,” ujar anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, Mukti mengatakan KY tidak akan berspekulasi mengenai peristiwa tersebut terkait dengan sidang dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumut atau bukan.

Ia mengatakan bahwa KY saat ini sedang fokus pada pengusutan penyebab kebakaran tersebut, sehingga membentuk tim untuk menelusuri informasi secara lebih lengkap, mengambil langkah antisipasi terkait pengamanan hakim, serta berkoordinasi dengan Polrestabes Medan untuk memastikan pengusutan secara tuntas dan transparan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pimpinan KY juga telah memberikan sejumlah rekomendasi dalam rangka koordinasi kelembagaan dengan pimpinan Mahkamah Agung pada 5 November 2025.

Baca Juga: Rudianto NasDem Anggap Ada yang Janggal dari Kebakaran Rumah Hakim Tipikor Medan

Dalam pertemuan itu, ada tiga rekomendasi yang diusulkan KY, yakni pemantauan persidangan tertutup, usulan kebijakan kesejahteraan hakim Indonesia, dan usulan kebijakan keamanan hakim dan pengadilan.

Menurut dia, tiga rekomendasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan, perlindungan, serta peningkatan profesionalitas di lingkungan peradilan.