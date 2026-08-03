Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Kedatangan Jokowi ke NTT, Andreas PDIP: Tampak Gejala Post Power Syndrome

Selasa, 04 Agustus 2026 – 00:10 WIB
Soal Kedatangan Jokowi ke NTT, Andreas PDIP: Tampak Gejala Post Power Syndrome - JPNN.COM
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tentu punya misi mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, kata dia, rakyat NTT tidak menangkap misi mendongkrak elektabilitas ketika ayah dari Ketum PSI Kaesang Pangarep itu datang ke NTT.

Hal demikian dikatakan Andreas saat ditanya awak media soal kunjungan Jokowi ke beberapa daerah, termasuk NTT.

Baca Juga:

"Bagi rakyat NTT tidak jelas misinya, malah justru memecah belah rakyat di akar rumput soal Jokowi yang masih suka main raja-rajaan," kata legislator DPR RI itu melalui layanan pesan, Senin (3/8).

Andreas merasa Jokowi mengalami gejala orang yang masih merasa punya kuasa dengan bersafari ke beberapa daerah. 

"Tampak, gejala post power syndrome pada figur ini," katanya.

Baca Juga:

Dia mengatakan Jokowi saat ini sampai harus datang ke kerumunan dan membuat acara meski menabrak tradisi.

"Tidak ada manfaatnya untuk rakyat, kecuali untuk membuat kerumunan semu, raja-rajaan semu untuk Jokowi," ungkap Andreas.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira merasa Jokowi mengalami gejala orang yang masih merasa punya kuasa dengan bersafari ke beberapa daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Andreas PDIP  PSI  Kaesang Pangarep 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp