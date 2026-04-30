JPNN.com - Otomotif - Motor

Soal Kelanjutan Subisidi Motor Listrik, AISI Berkomentar Begini

Jumat, 01 Mei 2026 – 00:25 WIB
Soal Kelanjutan Subisidi Motor Listrik, AISI Berkomentar Begini - JPNN.COM
ilustrasi. Foto: Smoot

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyambut baik rencana pemerintah mengembalikan insentif motor listrik (EV) yang sebelumnya sempat dihapus pada awal 2026.

Sekretaris Jenderal AISI, Hari Budianto mengungkapkan pihaknya menunggu keputusan resmi pemerintah, sehing belum bisa disampaikan secara terperinciu kepada masyarakat.

“Saat ini sedang dalam pembahasan dengan semua pihak terkait. Ada baiknya menunggu sampai dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Hari ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Hari mengaku AISI mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh sepeda motor.

Dukungan tersebut berlaku terhadap berbagai skema kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk terkait program subsidi kendaraan listrik.

Menurut dia, sepeda motor memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain sebagai alat transportasi, kendaraan roda dua juga menjadi penunjang utama mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Sepeda motor bukan sekadar alat transportasi biasa tetapi menjadi tulang punggung alat mobilitas ekonomi masyarakat kita,” katanya.

AISI mengomentari rencana pemerintah mengembalikan insentif motor listrik (EV) yang sebelumnya sempat dihapus pada awal 2026.

