JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Kematian Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Dokter

Selasa, 27 Januari 2026 – 12:12 WIB
Lula Lahfah. Foto: Instagram/lulalahfah

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dokter terkait penyebab kematian Lula Lahfah.

Adapun Lula Lahfah meninggal dunia di apartemen kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

"Sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Dan dokter juga siap untuk memberikan keterangan kepada kepolisian," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Senin (26/1).

Menurutnya, aparat juga masih mendalami indikasi lain soal penyebab kematian Lula Lahfah.

Atas dasar itu, penyidik meminta waktu untuk menunggu hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) yang menjadi tempat Lula Lahfah diperiksa awal.

Namun, dari pemeriksaan kedokteran Rumah Sakit Fatmawati yang menjadi rujukan RSPI dipastikan tidak ada tanda kekerasan.

"Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oleh karena itu, kemarin saya juga infokan juga tidak dilaksanakan autopsi," jelasnya.

Sejauh ini, polisi memanggil enam saksi terkait kepergian Lula Lahfah yang meninggal pada Jumat (23/1) di sebuah apartemen kawasan Jakarta Selatan.

Sumber Antara

